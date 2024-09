Goleada Notícia

Brasil vence Uzbequistão em primeiro teste no país-sede da Copa do Mundo de futsal

Seleção brasileira bateu os anfitriões do mundial por 9 a 2. Time entra em quadra novamente no domingo (8), em ultima partida antes do torneio

06/09/2024 - 15h00min Atualizada em 09/09/2024 - 16h30min