Estreante na Série A do Gauchão de Futsal, o Cerro Largo Futsal manteve 100% de aproveitamento. Após vencer o Marau, em casa, por 2 a 1, no sábado (29), a equipe da região noroeste do Estado igualou a marca só atingida pelo Atlântico até o momento. O Galo de Erechim lidera com nove pontos e é seguido pelo Cerro Largo Futsal, com seis.