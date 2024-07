A situação só se complica para a Assoeva na Liga Nacional de Futsal (LNF). A equipe de Venâncio Aires sofreu a 11ª derrota no torneio nacional neste domingo (7), desta vez para o Corinthians, e amarga a vice-lanterna por mais uma rodada. Até o momento, o clube gaúcho só conseguiu uma vitória e um empate no campeonato e está a cinco pontos do 22º colocado.