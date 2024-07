A cada rodada, a Assoeva se consolida mais na liderança do Grupo A da Série Ouro de Futsal. Depois dos seis jogos no último fim de semana, o time de Venâncio Aires abriu oito pontos de diferença para o segundo colocado, a ABF, de São Lourenço do Sul. A Assoeva bateu o São José na última sexta-feira (19), por 5 a 2, em Venâncio Aires.