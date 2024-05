Os primeiros três confrontos no caminho do hexa mundial para a Seleção Brasileira de futsal masculino serão conhecidos neste domingo (26), em Samarcanda, no Uzbequistão. A Fifa - Federação das Associações de Futebol - realizará o sorteio dos seis grupos com as 24 seleções classificadas para a Copa do Mundo. O evento começa às 13 horas, pelo horário de Brasília.