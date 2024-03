Pelo terceiro ano seguido, a Supercopa Gramado de futsal masculino não terá um campeão oriundo do Rio Grande do Sul. Em 2024, os times gaúchos nem a final chegaram. A taça será disputada por Joinville-SC e Praia Clube-MG, neste sábado (16), a partir das 14 horas, no Ginásio Perinão, em Gramado. Em 2022, o Magnus, de Sorocaba (SP), foi o campeão enquanto o Joinville-SC levantou a taça no ano passado.