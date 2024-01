Desde quando a lista de convocados da seleção brasileira de futsal para a Copa América foi divulgada, no início do janeiro, o principal questionamento dos fãs da modalidade tem sido o porquê o número de atletas convocados, que atuam no Brasil, é tão baixo. Somente dois são jogadores de times brasileiros: os alas Leandro Lino, do Magnus (São Paulo), e Marcênio, do Jaraguá (Santa Catarina), mas que estava no Anderlecht, da Bélgica, até o final ano passado.