A Federação Gaúcha de Futebol de Salão (FGFS) anunciou uma nova data para o restante da partida da semifinal entre Santiago e BGF pela Série Ouro de Futsal. O jogo deve ser disputado nesta quarta-feira (13), às 20 horas e com portões fechados. No dia 25 de novembro, o duelo entre os times precisou ser interrompido aos 10 minutos e 55 segundos do segundo tempo após uma briga em quadra.