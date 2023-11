O SER Santiago emitiu uma nota oficial na noite desta segunda-feira (27) sobre a briga que aconteceu no segundo jogo da semifinal da Série Ouro de Futsal no último sábado (25). A partida contra a BGF foi interrompida quando faltavam 10 minutos e 55 segundos para o jogo terminar. O presidente do SER Santiago é acusado pelo time adversário de ter agredido o treinador Vaner Flores.