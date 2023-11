O treinador da seleção brasileira de futsal, Marquinhos Xavier, divulgou a última lista de convocados em 2023. Entre os 15 nomes, somente dois atuam no Brasil. Com exceção de William, goleiro do Joinville, e Lucas Gomes, fixo do Magnus, os demais estão em clubes do velho continente. O comparativo é um exemplo do êxodo de talentos das quadras para a Europa, a exemplo do que ocorre no futebol brasileiro.