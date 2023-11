Aos 42 anos, o ex-jogador de futsal Ricardo Hoffmann, o Picolé, vai para a quarta temporada como treinador do Lagoa Esporte Clube. Neste ano, ele comandou o time no título da Taça Farroupilha Região Serra e nas campanhas até as quartas de final do Gauchão e até o terceiro lugar no Campeonato Brasileiro de Ligas de Futsal, realizado no Amapá, no norte do Brasil.