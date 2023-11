Vice-campeã da Série Prata em 2022, a Sercesa está perto de um grande feito. No primeiro ano de retorno à Série Ouro da Federação Gaúcha de Futsal (FGFS), o time de Carazinho só precisa empatar neste sábado (18) à noite, em casa, contra o São José, de Cachoeira do Sul, para chegar a decisão do principal campeonato adulto masculino da entidade.