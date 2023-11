O futsal gaúcho mostrou força nas oitavas da Liga Nacional de Futsal (LNF), e o trio de representantes do Estado — ACBF, Assoeva e Atlântico — avançou para as quartas de final. Os três times entram em quadra a partir do próximo domingo (5) para, já nos confrontos de ida, construírem vantagens para tentar uma vaga nas semifinais.