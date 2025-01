Juventude abre temporada com foco total em estreia na elite do Brasileirão Feminino

Evento foi realizado no Alfredo Jaconi. (Fernando Alves/EC Juventude)

O Juventude abriu oficialmente a temporada do elenco feminino. E o ano de 2025 reserva um momento especial: a participação inédita na elite do Brasileirão Feminino.

Os trabalhos foram retomados com um evento no Estádio Alfredo Jaconi, nesta segunda-feira (20), contando com atletas remanescentes, reforços contratados, além de toda a comissão técnica e membros do departamento feminino.

A formação do elenco para 2025 contou com diversas contratações. Ao todo, já foram anunciados 19 nomes, do gol ao ataque. A posição no mercado de transferências leva em conta as saídas em relação ao grupo de 2024.

Mais de 10 atletas deixaram o clube de Caxias do Sul. Entre elas, alguns destaques da temporada, como as artilheiras Emmily Karla, Lari Sanchez e Kety. Além da maior artilheira do clube desde a retomada, a atacante Thalita. Convocada à Seleção Brasileira, a goleira Claudia também integra a lista.

Por outro lado, o departamento conseguiu manter nove atletas: goleira Renata, das zagueiras Beta, Bell Silva e Apoliana, das laterais Grazi e Katry, das meio-campistas Alice e Karol, além da atacante Milena.

O calendário desta temporada reserva como principal atração a participação na elite do Brasileirão Feminino, algo que será inédito para o Juventude. Conforme o calendário divulgado pela CBF, o torneio nacional será disputado entre 16 de março até 14 de setembro. Além disso, haverá o Gauchão no segundo semestre.

Conforme o clube, os treinos irão iniciar nesta terça-feira no Campo Santa Lúcia. A intenção do departamento feminino é de realizar jogos preparatórios até o início do Brasileirão.

Confira o grupo completo das Gurias Jaconeras:

Goleiras: Renata May, Renata Ferreira e Thaís Oliveira;

Laterais: Grazi, Katry, Maiza Piovezan, Carol Ladaga e Ingrid;

Zagueiras: Beta, Bell Silva, Apoliana, Rayane Pires, Bruna Emília, Herika Sorriso e Carla Cruz;

Meio-campistas: Alice, Karol, Leka, Dani Venturini, Drielly, Flávia Pissaia e Eduarda Tosti;

Atacantes: Milena, Kamile Loirão, Teté, Eduarda, Jaielly e Taysa Félix.

Quem chegou

Goleiras: Thais Oliveira e Renata Ferreira;

Zagueiras: Bruna Emilia, Hericka Sorriso, Carla Cruz e Rayane Pires;

Laterais: Maiza Piovezan, Ingrid Buzzini e Carol Ladaga;

Meio-campistas: Alexia Martins, Dani Venturini, Drielly Souza, Flavia Pissaia e Eduarda Tosti;