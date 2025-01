Gurias Gremistas buscam contratação de meia colombiana que disputou Copa do Mundo

Atleta enfrentou o Inter vestindo a camisa do Nacional-COL. Staff images Woman / Conmebol/Divulgação

A diretoria de futebol feminino do Grêmio segue no mercado em busca de reforços para o elenco das Gurias Gremistas. Um dos nomes pretendidos é o da meia Daniela Montoya, do Atlético Nacional-COL.

Conforme apurou a reportagem de Zero Hora, a contratação da colombiana já é um desejo antigo. Por isso, as tratativas foram iniciadas novamente neste início de ano. Nos bastidores, o encaminhamento do negócio ainda é tratado com cautela.

Além de reforçar um setor que perdeu peças importantes, Montoya chegaria com cartaz de perfil experiente e de referência técnica.

No currículo, a atleta de 34 anos já passou por times como Junior Barranquilla, Deportivo Cali e Independiente Medellín. Na Espanha, defendeu as cores do Levante. Além disso, é figura constante nas convocações da seleção da Colômbia, inclusive com a braçadeira de capitã. Com a camisa de seu país, soma participações em Copas do Mundo, Copas América e Jogos Pan-Americanos.

Durante o evento de reapresentação do elenco, no último dia 13, a técnica Thaissan Passos destacou que o clube ainda buscava dois nomes de fora do mercado brasileiro.

— Estão faltando duas peças, que estamos buscando no mercado internacional. São atletas de alto nível, que querem estar no Grêmio. Tem muita gente querendo jogar no Brasil e vestir a camisa do Grêmio.

Daniela Montoya está no Atlético Nacional-COL desde 2023. No ano passado, o Inter chegou a fazer uma investida pela meio-campista, mas ela preferiu seguir no clube.

No Grêmio, a atleta encontraria outras compatriotas, casos da zagueira Monica Ramos, da volante Jessica Peña e da atacante Kelly Restrepo.