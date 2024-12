Inter goleia o Vila Nova e se classifica às quartas da Copinha feminina

Inter aplicou 7 a 0 no Vila Nova.

O Inter está entre os oito melhores times da Copinha São Paulo. Na quinta-feira (5), a equipe colorada venceu o Vila Nova por 7 a 0, assegurou a liderança do Grupo E e confirmou a classificação às quartas de final. A vitória foi construída com gols de Analuyza, Joana (2x), Sarah, Julieta Morales (2x) e um contra .

O time do técnico David da Silva terminou a primeira fase com 100% de aproveitamento. Além de vencer o Vila Nova, também triunfou sobre Bragantino (2x1) e São Paulo (2x1) . Foi a terceira melhor campanha entre os 20 times participantes.

Agora, o Inter enfrentará o Botafogo nos matas. A partida única ocorre no domingo (8), às 18h, no Ceret, no Tatuapé.