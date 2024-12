Após afastar-se do futebol por depressão, jogadora assina com clube carioca para 2025

O mercado de transferências do futebol feminino tem uma ótima notícia para a próxima temporada. A meio-campista Kika Brandino, que tinha optado por afastar-se dos gramados para cuidar da saúde mental, acertou seu retorno aos campos .

Na próxima temporada, a jogadora atuará pelo Botafogo. Na carreira, Kika já defendeu as cores de Grêmio e de Inter. Seu último time foi o Atlético-MG.

Em setembro, ZH contou a história da meio-campista e a ouviu sobre a importância dos cuidados com a saúde mental. À época, Kika falou que esperava não estar vivendo o fim de sua carreira .

Agora, a definição: a carreira de Kika não terminará assim. Com 30 anos, a história da meio-campista terá um novo capítulo no mundo do futebol.