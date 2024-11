O destino reservou um confronto entre dois times da elite para as semifinais do Gauchão Feminino. O atual campeão estadual, Inter, duelará com o recém chegado à Série A-1, Juventude, no próximo domingo (10), às 15h, na Morada dos Quero-Queros, em Alvorada. Será o primeiro confronto para a definição de um dos finalistas.