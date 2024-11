As Gurias Gremistas confirmaram a liderança do Gauchão Feminino com a goleada por 9 a 0 sobre o Futebol com Vida, na tarde deste domingo (3), no CT do Futebol com Vida, em Viamão. A partida teve gols de Rafa Levis, Maria Dias, Gisele, três vezes, Bia Santos, Manu Balbinot, Vick e Pyetra.