Atacante do Juventude comemora gol contra o Inter na semi do Gauchão Feminino: "Não tem nada perdido"

Emmily Karla descontou para as Gurias Jaconeras nos acréscimos do segundo tempo. Equipes se reencontram na sexta-feira, em Caxias do Sul

10/11/2024 - 18h50min