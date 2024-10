O Inter iniciará, nesta quarta-feira (30), a disputa das semifinais do Brasileirão Feminino sub-20. A primeira partida contra o Flamengo será no Estádio Luso Brasileiro, no Rio de Janeiro, a partir das 15h. A transmissão será da Fla TV. O duelo de volta ocorre na outra quarta-feira (6), às 15h, no Estádio do Vale, em Novo Hamburgo.