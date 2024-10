A seleção brasileira conheceu sua primeira derrota na Copa do Mundo Feminina sub-17. No último domingo (20), o Brasil saiu na frente, com gol de Juju Harris, mas viu o Japão virar para 2 a 1, com Momo Sato e Furuta. O duelo foi no Felix Sanchez Stadium, em Santo Domingo, na República Dominicana.