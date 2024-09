A goleira Lorena deve deixar o Grêmio antes do encerramento de seu contrato, em dezembro de 2025. Após destacar-se nos Jogos Olímpicos, a jogadora de 27 recebeu duas propostas de clubes do Exterior. De acordo com o que foi apurado por Zero Hora, os interessados são times dos Emirados Árabes e dos Estados Unidos.