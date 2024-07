O Juventude se despediu do Brasileirão Feminino A-2 de forma dramática. Após conquistar o acesso, o time alviverde sonhava com a vaga à final. Mas acabou eliminado pelo 3B da Amazônia após a goleada por 5 a 0 na Arena da Amazônia, em Manaus. As Gurias Jaconeras chegaram a vencer a ida, por 1 a 0, mas de nada adiantou. Agora, a equipe foca no Gauchão.