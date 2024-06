A seleção feminina sub-17 foi convocada nesta quarta-feira (26) pela técnica Simone Jatobá para um período de treinos e amistosos visando a Copa do Mundo da categoria. Foram 20 jogadoras chamadas e, entre elas, cinco que atuam no futebol gaúcho: a goleira Josi, a zagueira Allyne Braga e a meio-campista Manu Borba, do Grêmio. Além das atacantes Aninha e Stephanie, do Inter.