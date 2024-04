O principal desafio do futebol feminino do Juventude se aproxima. Depois de conquistar o acesso na última temporada, as Gurias Jaconeras se preparam para estrear no Brasileirão A-2. A primeira partida será neste domingo (15), às 15h, contra o São José. O duelo será fora de casa, no Estádio Martins Pereira, em São José dos Campos.