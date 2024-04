O Brasil de Farroupilha é o representante gaúcho no Brasileirão Feminino A-3. A equipe rubro-verde estreou na competição no último dia 14, com vitória por 5 a 0 sobre o Fluminense-SC, fora de casa. Agora, neste sábado (27), às 15h30min, busca confirmar a classificação às oitavas atuando nas Castanheiras.