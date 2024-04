O Juventude divulgou, nesta quarta-feira (17), o serviço de ingressos para o jogo do time feminino pela segunda rodada do Brasileirão Feminino A-2. As Gurias Jaconeras voltam a campo no próximo sábado (20), às 15h, diante do Taubaté-SP. O duelo ocorre na Montanha dos Vinhedos, em Bento Gonçalves.