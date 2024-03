As Gurias Gremistas venceram o Atlético-MG, por 4 a 0, nesta quinta-feira (21). A partida, válida pela quarta rodada do Brasileirão Feminino sub-20, foi realizada no CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul. Os gols foram de Gisele, duas vezes, Pyetra e Ana Saadi.