A atacante Carla Nunes se despediu do Inter na última quarta-feira (6). Por meio das redes sociais, a atleta anunciou que não permanecerá em Porto Alegre na próxima temporada: "Agradeço a oportunidade de recomeçar minha carreira em um clube tão gigante. Gratidão a todos que me ajudaram e me apoiaram de alguma maneira".