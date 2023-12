As Gurias Coloradas seguem dando show na primeira edição da Copa São Paulo de futebol feminino. Na manhã desta quinta-feira (7), o Inter entrou em campo pela segunda rodada e fez 8 a 0 no Vitória, no Estádio Nicolau Alayon. A maior goleada da competição teve três gols de Mileninha, dois de Iasmin, um de Myka, um de Lorranny e um de Analuyza, que ainda deu cinco assistências.