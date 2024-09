No embalo da vitória sobre o Equador, Dorival Júnior está cada vez mais otimista com a Seleção Brasileira. Na noite de segunda-feira (9), o treinador garantiu que a equipe estará na final da Copa do Mundo de 2026. O Brasil é o quarto colocado nas Eliminatórias Sul-Americanas e visita o Paraguai, nesta terça, às 21h30min (horário de Brasília), em Assunção.