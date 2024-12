Veja as disputas em aberto na última rodada do Brasileirão

O sistema de pontos corridos não é unanimidade entre os acompanhantes do Campeonato Brasileiro . Mas, em 2024, a competição terminará com disputas em aberto até a última rodada , recheadas de emoções para diversos times.

Zero Hora separou cada cenário em que times lutam por algo no Brasileirão. Confira:

Briga pelo título brasileiro

Garantidos na Libertadores e a luta por uma vaga na pré

Inter e Fortaleza medem forças no Castelão, pela quarta posição da tabela . Ambos estão com 65 pontos, e não podem mais serem alcançados pelo São Paulo, sexto colocado. Também não é possível alcançar o Flamengo, que está em terceiro.

Inter derrotou o Fortaleza no duelo do Beira-Rio, pela edição atual do Campeonato Brasileiro.

O empate é o suficiente para o Colorado garantir premiação maior do que a do clube cearense ao término do torneio.

Na briga pela pré-Libertadores , o Corinthians, que visita o Grêmio, já está garantido (é o sétimo colocado, com 53 pontos), mas pode ser ultrapassado pelo Bahia, em oitavo, com 50.

O time do nordeste, no entanto, precisa vencer o Atlético-GO, em casa, para confirmar sua presença na competição continental. Na sua cola está o Cruzeiro, com 49 pontos, a primeira equipe fora do G-8. Os mineiros visitam o Juventude, no Alfredo Jaconi.