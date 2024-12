Criciúma x Flamengo: tudo sobre o jogo da 37ª rodada do Brasileirão. Celso da Luz/ Assessoria de imprensa Criciúma E.C.

Onde assistir aos jogos do Campeonato Brasileiro Série A

O Brasileirão 2024 pode ser acompanhado em diversos canais. TV Globo, SporTV, Globoplay e Premiere concentram a maior parte da transmissão dos jogos. No entanto, TNT e Cazé TV também têm direito de transmissão de algumas partidas.

Como assistir ao Brasileirão online

Restam apenas cinco rodadas do Campeonato Brasileiro 2024. Os espectadores podem acompanhar o time do coração e seus respectivos adversários através dos canais de TV aberta e fechada, mas também há possibilidade de assistir de forma online.

Via internet, os usuários poderão assistir às partidas nas plataformas Premiere Play e Globoplay. As duas opções também funcionam na televisão, a partir de um determinado plano de assinatura.

É possível adquirir um combo que contém os dois serviços em questão. Basta acessar o site da Globoplay e procurar pelas ofertas disponíveis.

Como assinar o pacote para assistir ao Brasileirão

Site da Globoplay; acesse clicando aqui

Site do Premiere Play; acesse clicando aqui

Lei do mandante

A Lei 13.205/21 garante os direitos do clube mandante sobre a transmissão e reprodução de seus jogos. Dessa forma, o time que jogar em casa tem prorrogativa exclusiva de negociar, de autorizar ou de proibir a captação e reprodução de imagens do espetáculo desportivo, por qualquer meio ou processo.

A concordância entre as duas equipes que se enfrentam também é válida, porém, quando as emissoras de TV ou a rádio estiverem interessadas em transmitir as partidas, poderão negociar diretamente apenas com o mandante.

Os jogos do Athletico-PR, em casa, são exibidos em outros canais, como TNT e Cazé TV, uma vez que são negociados à parte dos demais clubes em 2024.

Maiores artilheiros da história do Brasileirão

Roberto Dinamite (190 gols em 328 jogos) Fred (158 gols em 343 jogos) Romário (154 gols em 251 jogos) Edmundo (153 gols em 316 jogos) Zico (135 gols em 249 jogos) Diego Souza (130 gols em 472 jogos) Túlio Maravilha (129 gols em 241 jogos) Serginho Chulapa (127 gols em 184 jogos) Washington (126 gols em 201 jogos) Luís Fabiano (116 gols em 212 jogos)

Os clubes que venceram em pontos corridos

Realizado desde 2003, o Brasileirão por pontos corridos foi vencido apenas por clubes do Sudeste, sendo a grande maioria de Rio de Janeiro e São Paulo. Fora do eixo RJ-SP, somente Cruzeiro e Atlético-MG conquistaram o título desde a aplicação do novo formato.

Corinthians - 4 títulos

- 4 títulos Palmeiras - 4 títulos

- 4 títulos Cruzeiro - 3 títulos

- 3 títulos Flamengo - 3 títulos

- 3 títulos São Paulo - 3 títulos

- 3 títulos Fluminense - 2 títulos

- 2 títulos Santos - 1 título

- 1 título Atlético-MG - 1 título

Times da Série A que nunca ganharam o Brasileirão

Praticamente todos os clubes de expressão do futebol brasileiro conquistaram o Brasileirão. A CBF unificou os títulos do Brasileirão, da Taça Brasil e do Torneio Roberto Gomes Pedrosa, para definir quantos cada time ganhou no total.

No entanto, algumas agremiações frequentes na elite do futebol nacional nunca conquistaram o título. Veja lista:

Atlético-GO (7º lugar em 1968)

(7º lugar em 1968) Bragantino (6º lugar em 2021 e 2023)

(6º lugar em 2021 e 2023) Cuiabá (12º lugar em 2023)

(12º lugar em 2023) Criciúma (14º em 1993)

(14º em 1993) Fortaleza (4º lugar em 2021)

(4º lugar em 2021) Juventude (4º lugar em 2004)

(4º lugar em 2004) Vitória (2º lugar em 1993)