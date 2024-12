Botafogo vence o São Paulo e conquista o Brasileirão depois de 29 anos

O Botafogo fez festa novamente. Depois de vencer a Libertadores pela primeira vez na sua história, o Glorioso conquistou, neste domingo (8), pela terceira vez o Brasileirão . Jogando no Nilton Santos lotado, o Botafogo bateu o São Paulo por 2 a 1, com gols de Savarino e Gregore .

Mesmo se não tivesse vencido, o Fogão garantiria a taça, pois o Palmeiras perdeu por 1 a 0 para o Fluminense . Com uma campanha de 22 vitórias, 11 empates e cinco derrotas, o clube carioca fez 79 pontos, contra 73 do time paulista, que estava buscando o tricampeonato consecutivo.

O São Paulo entrou com um time reserva, mas equilibrou o duelo. No primeiro tempo, Savarino abriu o placar, quase ao mesmo tempo em que o Fluminense fez o mesmo contra o Palmeiras, em São Paulo. A partir disso, o clima se tornou de festa.

O São Paulo empatou no segundo tempo, com William Gomes, mas a confiança do Botafogo se manteve. No final, o segundo gol saiu com Gregore, que aproveitou um erro da defesa adversária. O jogo encerrou na sequência e a torcida fez muita festa para o time que dominou a temporada do futebol brasileiro e conquistou a Série A depois de 29 anos. O time carioca também conquistou a taça em 1995 e em 1968.