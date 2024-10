Inter com guris, Grêmio com estrangeiros: após oito anos, Gre-Nal inverte tendências

Um cenário que estava consolidado nos últimos anos está invertido no pré-Gre-Nal. Era até motivo de brincadeira entre as torcidas. Enquanto os colorados diziam que até poderiam jogar bem mas algum guri do Grêmio decidiria, os tricolores se precaviam que a partida estaria equilibrada até algum veterano do Inter faria o gol da vitória. Pela primeira vez desde 2016, no próximo duelo é o vermelho que tem jovem na equipe, enquanto o azul aposta na experiência, muitas vezes de fora do país.