A janela de transferências, encerrada na segunda-feira (2), foi movimentada. Os clubes da Série A do Brasileirão contrataram 99 jogadores. Mais uma vez, os estrangeiros estiveram entre os mais cobiçados. Das cinco maiores negociações, três envolveram atletas de fora do país. Grêmio e Inter buscaram cinco reforços cada, mas ficaram longe dos altos investimentos. Confira as principais transações.