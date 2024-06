Grêmio e Inter vão se encontrar pela 442ª vez no Gre-Nal neste sábado (22), às 17h30min, no Estádio Couto Pereira, em Curitiba. Esta será apenas a segunda vez que o maior clássico gaúcho ocorrerá fora do Rio Grande do Sul. Além disso, há o ineditismo de ser a primeira vez do confronto em outro estado brasileiro. Afinal, o duelo de 2011 foi disputado em Rivera, no Uruguai.