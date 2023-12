O Grêmio já está garantido na Libertadores de 2024. Contudo, ainda resta saber se o Tricolor entrará na segunda fase ou diretamente nos grupos da competição. O duelo desta quarta-feira (6), contra o Fluminense, no Rio de Janeiro, às 21h30min, será importante para definir isso, assim como o resultado do Inter contra o Botafogo, no mesmo horário, também pode impactar.