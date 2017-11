MÁRCIO CUNHA / ESTADÃO CONTEÚDO

Aos 52 minutos do segundo tempo a Chapecoense deixou escapar a vitória diante do Sport que deixaria a equipe próxima da permanência da Série A. Os jogadores do time catarinense reclamaram do tempo de acréscimo, quando ocorreu o pênalti convertido por André, que definiu o placar de 1 a 1. Com o resultado a Chapecoense foi a 40 pontos, aumentou para cinco a diferença da zona de rebaixamento e manteve a distância de quatro pontos do Sport.

Desde o início da partida a Chapecoense passou por dificuldades. Com três desfalques, o time de Gilson Kleina não fez um bom primeiro tempo. Houve divididas fortes, bate-boca entre jogadores mas poucas chances de gol. Pela Chape, Luiz Antônio chutou com perigo de fora da área, mas para fora. A melhor oportunidade foi desperdiçada por Wellington Paulista, de dentro da área. Já o goleiro Jandei só precisou sair do gol em alguns cruzamentos.

No segundo tempo o jogo esquentou. Aos sete minutos, em cobrança de falta próximo da área, Reinaldo tocou para Luiz Antônio chutar forte e Magrão fazer boa defesa. Aos 13 minutos o volante Anselmo, do Sport, deu uma entrada fortíssima em Moisés Ribeiro e foi expulso. Com um jogador a mais, a Chapecoense foi para cima. Poucos minutos depois, Arthur Caike, que já tinha reclamado pênalti em lance anterior, caiu na área e desta vez teve a marcação da arbitragem. Wellington Paulista cobrou e converteu.

Com a vantagem a Chape recuou e o Sport, mesmo com um homem a menos, foi para cima. Tanto que o atacante do time pernambucano Thomás recebeu livre na área e só não marcou porque Jandrei fez uma defesa espetacular. Os seis minutos de acréscimo deixaram o torcedor da Chapecoense angustiado. Eles pareciam prever que o empate poderia acontecer.

E aos 50 minutos a arbitragem marcou o pênalti. Douglas escorou o braço na bola dentro da área. O árbitro deu mais um minuto de acréscimo. Então, aos 52, André cobrou e empatou.

Agora a Chapecoense tem dois confrontos difíceis, contra o São Paulo, na quinta-feira, no Pacaembu, e Santos, na segunda-feira, na Arena Condá. Mas a partir de agora empatar já não serve como resultado.

Ficha técnica

Chapecoense: Jandrei; João Pedro, Douglas, Grolli e Reinaldo; Moisés Ribeiro, Amaral, Luiz Antonio (Elicarlos) e Lucas Marques (Penilla); Arthur (Alan Ruschel) e Wellington Paulista. Técnico: Gilson Kleina.

Sport: Magrão; Sander, Durval, Oswaldo Henriquez e Sander; Anselmo, Patrick, Mena (Thomás) e Diego Souza; André e Rogério (Osvaldo). Técnico: Daniel Paulista.

Gols: Wellington Paulista, aos 20 do segundo tempo (C). André, aos 52 do segundo tempo (S).

Cartão amarelo: Amaral, Douglas e Elicarlos (C). Diego Souza e Durval (S).

Expulsão: Anselmo (S).

Arbitragem: Ricardo Marques Ribeiro, auxiliado por Guilherme Dias Camilo e Sidmar dos Santos Meurer (trio de MG).

Borderô: 10.654 torcedores, para uma renda de R$ 202.610,00.

Local: Arena Condá, em Chapecó (SC).