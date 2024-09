Após o Grande Prêmio de Singapura, a Fórmula 1 terá uma parada de quase um mês sem corridas. O retorno será no Circuito das Américas, em Austin, nos Estados Unidos, entre os dias 18 e 20 de outubro. No entanto, os bastidores da categoria seguirão agitados por conta do mercado de pilotos para 2025.