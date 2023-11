Com a chegada dos últimos meses de 2023 e o verão que se avizinha, os trabalhos temporários surgem como uma alternativa. Tanto para quem está desempregado quanto para aqueles que querem um complemento de renda. Segundo estimativa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), mais de 15,4 mil vagas serão abertas nesta modalidade, durante esta temporada, pelos setores de comércio e serviço no Rio Grande do Sul.