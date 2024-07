A Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) divulgou, nesta terça-feira (9), o edital de isenção do valor da taxa de inscrição do Vestibular 2025. Candidatos podem fazer a solicitação pelo site, a partir da próxima segunda-feira (15), a partir de preenchimento de formulário até o dia 5 de agosto. O resultado será publicado em 13 de agosto.