Apenas uma escola estadual de Porto Alegre recebeu uniformes; secretaria promete entregas até o final de março

Novidades para o ano letivo da rede estadual neste ano, os uniformes ainda não fazem parte da rotina de nenhum estudante da rede estadual de ensino em Porto Alegre.

Apenas uma escola da Capital recebeu o kit, mas ainda não conseguiu fazer a entrega aos alunos por questões burocráticas (leia mais abaixo). A Secretaria Estadual da Educação (Seduc) afirma que o cronograma está sendo seguido e que todos os kits serão entregues até o final de março.

As entregas dos novos uniformes iniciaram-se em todo o Estado no dia 20 de fevereiro. A Seduc não informou quantas instituições receberam os materiais, mas, conforme a pasta, a entrega para escolas de 13 coordenadorias começou a ser feita.

São elas: Porto Alegre, São Leopoldo, Caxias do Sul, Passo Fundo, Uruguaiana, Osório, Guaíba, Erechim, Bento Gonçalves, Santana do Livramento, Soledade, Gravataí e São Borja.

Cerca de 700 mil estudantes da rede estadual serão contemplados.

Kits não distribuídos

Zero Hora apurou com diretores que a única instituição estadual de Porto Alegre que já recebeu uniformes é a Escola Estadual de Ensino Fundamental Cândido Portinari, localizada no bairro Menino Deus. Onze caixas com camisetas, calças e bermudas chegaram à instituição na quinta-feira (20).

No entanto, cinco dias depois, ainda não foi possível distribuir os trajes para os cerca de 300 estudantes. A diretora Roselene König diz que ainda não teve acesso à relação de quais alunos receberão cada uniforme. Essas informações foram enviadas pelos pais e responsáveis dos estudantes durante as matrículas.

— Para poder entregar esse uniforme, nós temos que ter acesso a essa relação, que ainda não tivemos. A ideia que a escola tinha é que receberia esses kits prontos, com o nome do aluno, conforme o pedido, mas não: é a escola que tem que demandar isso, e nós realmente não temos mão de obra para isso — afirma.

Segundo Roselene, foi informado no sistema um erro não identificado que impediu que ela tivesse acesso ao documento. Um novo pedido foi feito na manhã desta quinta-feira (25).

A Seduc informa que retornará à escola para auxiliar no processo de distribuição.

Sem previsão

Outras diretoras ouvidas pela reportagem afirmam que não receberam previsão de quando irão chegar os kits. A informação obtida, segundo elas, é que a distribuição se iniciaria no dia 20, sem detalhar como funcionaria a entrega.

— Os alunos estão perguntando, estão na expectativa — diz Paola Cavalcante Ribeiro, diretora de uma das maiores escolas do Estado, a Júlio de Castilhos (Julinho). — Muitas vezes, os alunos resistem (ao uso do uniforme), mas a gente tem um grande grupo de estudantes que estão procurando, estão querendo, que nos questionam o uso. Então, se gerou uma expectativa que não foi contemplada ainda.

Zero Hora pediu à Seduc o cronograma de entrega dos uniformes na Capital, mas não teve retorno. Sobre a comunicação com as escolas, a pasta afirma que há um fiscal para cada coordenadoria que fica em contato com as direções e que todas as escolas receberam tutoriais sobre o que fazer após o recebimento dos uniformes. São cerca de 9 milhões de peças a serem entregues (leia a nota na íntegra ao final).

Uniformes têm referências das cores da bandeira do RS. André Ávila / Agencia RBS

Cores da bandeira do RS

O uso de uniformes é inédito na rede estadual gaúcha. A inclusão da vestimenta foi anunciada pela secretária estadual de Educação, Raquel Teixeira, em outubro do ano passado.

A identidade visual será unificada para todas as escolas estaduais e tem referências das cores da bandeira do Rio Grande do Sul. A utilização é obrigatória.

O kit é composto por 10 peças: três camisetas de manga curta, duas de manga comprida, duas calças, uma bermuda, um moletom e uma jaqueta. Para a confecção e distribuição dos uniformes, estão sendo investidos anualmente R$ 403,1 milhões.

*Colaborou Fernanda Axelrud

Leia a nota da Seduc na íntegra

Sobre a distribuição dos uniformes:

"O período de entrega dos uniformes da rede estadual contempla os meses de fevereiro e março de 2025. As peças já estão sendo entregues em escolas das coordenadorias regionais de Porto Alegre (1ª CRE); São Leopoldo (2ª CRE); Caxias do Sul (4ª CRE); Passo Fundo (7ª CRE); Uruguaiana (10ª CRE); Osório (11ª CRE); Guaíba (12ª CRE); Erechim (15ª CRE); Bento Gonçalves (16ª CRE); Santana do Livramento (19ª CRE); Soledade (25ª CRE); Gravataí (28ª CRE) e São Borja (35ª CRE).

Em Porto Alegre, e nas outras coordenadorias regionais, as entregas começaram em 20 de fevereiro e seguem durante as próximas semanas, até o final do mês de março. Nesta etapa, estão sendo disponibilizados os kits contendo as peças de verão, composto por três camisetas de manga curta e uma bermuda."

Sobre a comunicação com as escolas:

"Há um fiscal de contrato em cada coordenadoria regional — são 30 no total — que faz esse contato direto com as 2.320 escolas — com os diretores. Importante ressaltar que são mais de 9 milhões de peças. E para organizar a logística das entregas, a Secretaria da Educação (Seduc) preparou um manual de orientações aos gestores de escola, com instruções sobre a confirmação de recebimento das peças, gestão de estoque, além do armazenamento das peças e regras de confirmação do recebimento por parte dos estudantes e responsáveis.