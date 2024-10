A ampliação da editoria de Educação da Zero Hora completou um ano recentemente e, para celebrar a data, o Grupo RBS promoveu, nesta quarta-feira (30), um evento com a presença de representantes de instituições de ensino e órgãos públicos e privados com atuação na área. Na ocasião, foram apresentados resultados do trabalho da equipe dedicada exclusivamente ao tema e a proposta editorial do projeto, lançado em 2023.