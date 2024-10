Deste sábado (19) até quarta-feira (23), cerca de 2,3 mil estudantes da rede estadual gaúcha passarão pelo campus da Ulbra, em Canoas, para participar da etapa final dos Jogos Escolares do Rio Grande do Sul (Jergs). Esta é a primeira vez que a competição chega ao fim de forma unificada, com os finalistas de todas as modalidades reunidos em um mesmo espaço.