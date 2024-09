O fenômeno da "geração Slash"; ouça podcast

O novo episódio do podcast Educação do Amanhã aborda a ascensão da chamada "geração Slash", grupo de profissionais que combinam diversas carreiras e exploram múltiplas habilidades. O episódio conta com a participação dos professores Christian Gonzatti, coordenador da graduação em Comunicação Digital da Unisinos, e Paula Visioná, professora da Escola de Indústria Criativa, que discutem como as universidades estão adaptando seus currículos para preparar esses profissionais multi-talentos. O tema reflete a crescente demanda por versatilidade no mercado de trabalho contemporâneo.