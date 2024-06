Nesta quinta-feira (27), a Secretaria de Educação do Rio Grande do Sul (Seduc) abre inscrições para a chamada pública escolar do segundo semestre letivo de 2024, que se inicia em agosto. São mais de 10 mil vagas, destinadas à Educação para Jovens e Adultos (EJA), cursos técnicos gratuitos e aproveitamento de estudos do Curso Normal.