O sexto episódio da sétima temporada do "Tua Voz: Santa Maria" teve como entrevistado o pró-reitor de graduação da Universidade Federal de Santa Maria, Jerônimo Tybusch. Um dos responsáveis pela retomada do processo vestibular na instituição, ele falou sobre as diferentes frentes que faz parte como representante da UFSM em todo o Brasil.