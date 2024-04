A secretária estadual da Educação, Raquel Teixeira, participa na próxima sexta-feira (26) de evento promovido pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) na Bulgária. Na conferência Empowering the New Generation, haverá o lançamento do relatório Social and Emotional Skills for Better Lives (Habilidades Sociais e Emocionais para uma Vida Melhor, em tradução livre), com dados sobre o Brasil – conforme a OCDE, o levantamento abrange 23 locais de 21 países.